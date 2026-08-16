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Виллы с бассейном в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Удивительная вилла с большой террасой, частным бассейном, солярием и садом рядом с полем для…
$441,750
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой на крыше, расположе…
$420,954
НДС
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$1,73 млн
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этот очаровательный дом выделяется своим просторным частным участком и дизайном, задуманным …
$432,111
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с частным бассейном, садом и огромной террасой на крыше расположена на юге…
$457,814
НДС
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Фантастическая вилла с большой террасой, частным бассейном, солярием и садом рядом с полем д…
$478,618
НДС
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Элегантность вневременного дизайна и комфорт современной роскоши. В самом сердце престижно…
$1,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой на крыше, расположе…
$424,357
НДС
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 1
Потрясающая вилла с большой террасой, частным бассейном, солярием и садом рядом с полем для …
$451,386
НДС
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