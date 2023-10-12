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Виллы с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
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9 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
4
3
92 м²
Роскошные Отдельные Виллы в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Дома расположены в Сан-Мигел…
€619,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
4
3
182 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 182.00 м2, участок 430 м…
€460,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с личным бассейном
Las Escalericas, Испания
3
3
150 м²
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе SAN MIGUEL DE SALINA ALICANTE ESPAÑA. Общая…
€345,300
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Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Las Escalericas, Испания
4
4
244 м²
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе Las Filipinas. Общая площадь 244.00 м2, уча…
€420,000
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Вилла 3 спальни с видом на море
Las Escalericas, Испания
3
2
90 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, участок 144 м2, …
€229,900
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
169 м²
Beautiful villa in San Miguel de las Salinas, Alicante Contemporary in style, with 4 bedroom…
€720,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
200 м²
Расположенные на престижном поле для гольфа, вы найдете эти красивые виллы с 3 спальнями. Э…
€1,12 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
4
210 м²
Расположенные на престижном поле для гольфа, вы найдете эти красивые виллы с 4 спальнями. Э…
€1,26 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
151 м²
Вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Отдельный дом вне плана с 3 спальнями 3 в…
€760,000
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