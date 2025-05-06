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Виллы около гольф-клуба в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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7 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка. Акция состоит из 10 домов с садом, б…
$376,206
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 135 m2.Plot size: 1100 m2.New Build.There is private pool, оpe…
$844,740
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сан-Мигель де Салинас - VG113976 3 спальни, 2 ванны…
$403,419
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Красивый дом с частным бассейном в Сан-Мигель де Салинас - VG8399 3 спальни, 2 ванные комнат…
$371,636
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Виллы на продажу в Вильямартин, Коста Бланка 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, с…
$391,473
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