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Виллы с садом в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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8 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
$355,696
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, площадь 138 м2 - HH6455 3 спальни, 3 …
$705,088
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 181 м2 - HH6448 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,088
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 111 m2.Plot size: 225 m2.Solarium: 40 m2.Private pool: 15 m2.Ne…
$431,591
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