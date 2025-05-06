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Виллы с гаражом в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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12 объектов найдено
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 3 спальни и 3 ванные комнаты, кухню, сад …
$779,674
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка. Акция состоит из 10 домов с садом, б…
$376,206
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Двухквартирные виллы в Вильямартине, Аликанте, Коста Бланка. Расположен в урбанизации Голубо…
$398,015
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. У них есть 3 или 4 спальни и 3 ванные комнаты, кухн…
$1,36 млн
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Beautiful villa in San Miguel de las Salinas, Alicante Contemporary in style, with 4 bedroom…
$785,126
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Виллы на продажу в Вильямартин, Коста Бланка 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, с…
$391,473
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют спальни 3 или 4 и ванные комнаты 3, кухню…
$616,106
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Двухквартирные виллы в Вильямартине, Аликанте, Коста Бланка. Расположен в урбанизации Голубо…
$442,179
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Villa in San Miguel de Salinas, Alicante They have 4 bedrooms and 3 bathrooms, kitchen, gard…
$954,146
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная вилла с великолепным видом между Вильямартином и Сан-Мигелем. Просторная полуновая…
$583,143
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