ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Сан-Мигель-де-Салинас
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
2
65 м²
2/5
Apartment for sale in the Goya area, central Madrid 590,000€ 65m2 2 bedrooms 2 b…
€594,092
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Коста-Брава, Испания
2
1
75 м²
Квартира с видом на море в городе Бегур на побережье Коста Брава. Расстояние до центр…
€250,551
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
236 м²
ПОЛУОСОБЕННЫЕ ВИЛЛЫ В ЭЛЬ-АЛЬБИРЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ !!!~ ~ В Альбире, престижном и избранн…
€610,016
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2
2
100 м²
€272,619
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
3
1
91 м²
Просторная квартира, в углу, боковой вид на море, в двух шагах от Пасео Маритиму, Природных …
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2
2
110 м²
Апартаменты в Бенидорме
€453,199
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с холодильником
Рохалес, Испания
3
3
164 м²
Современный Duplex в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER7100 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€347,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
94 м²
Откройте для себя воплощение прибрежной жизни в этих исключительных домах-бунгало, располож…
€307,456
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Финестрат, Испания
5
4
208 м²
VIP класса дом в Финестрате, до гольф-клубов 4400 м - PG1110243 5 спален, 4 ванные комнаты. …
€638,400
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
3
154 м²
КРАСИВАЯ ВИЛЛА В ЛОС АЛТОС ТОРРЕВЬЕХА Ключ Готовая Новая вилла в Лос Альтос, расположенная …
€507,787
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Малага, Испания
5
5
431 м²
Стильная вилла на Ибице с видом на море и частным бассейном 16 х 5 метров. Всего 20 минут пе…
€2,38 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Бенидорм, Испания
3
2
85 м²
Представляем шикарную новую квартиру в городе Бенидорм. Квартира расположена в 50 метрах от …
€941,090
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL