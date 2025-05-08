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Таунхаусы около гольф-клуба в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
$149,651
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
$143,192
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Если вы ищете недвижимость в Испании в тихом месте между апельсиновыми рощами и примерно в 1…
$149,651
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