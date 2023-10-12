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Жильё с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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28 объектов найдено
Дом 4 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Представляем вам виллу в современном стиле в Сан-Мигель-де Салинас. Вилла в два этажа площад…
€198,150
Бунгало 2 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже с садом в San Miguel de las Salinas. San Miguel d…
€169,900
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Новое бунгало в San Miguel de las SalinasБунгало, расположенное на верхнем этаже, имеет собс…
€225,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Роскошные Отдельные Виллы в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Дома расположены в Сан-Мигел…
€619,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
€229,900
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
€174,900
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 182.00 м2, участок 430 м…
€460,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с личным бассейном в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с личным бассейном
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе SAN MIGUEL DE SALINA ALICANTE ESPAÑA. Общая…
€345,300
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Las Escalericas, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Las Escalericas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе Las Filipinas. Общая площадь 244.00 м2, уча…
€420,000
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
€765,000
Вилла 3 спальни с видом на море в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, участок 144 м2, …
€229,900
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира с 2 спальнями в городе Сан Мигель де Салинас. КВАРТИРА В ГОРОДЕ САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИН…
€74,999
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Beautiful villa in San Miguel de las Salinas, Alicante Contemporary in style, with 4 bedroom…
€720,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Апартамент / Квартира в Colinas Golf, San Miguel de Salinas. Эксклюзивный жилой комплекс, со…
€279,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположенные на престижном поле для гольфа, вы найдете эти красивые виллы с 3 спальнями. Э…
€1,12 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Расположенные на престижном поле для гольфа, вы найдете эти красивые виллы с 4 спальнями. Э…
€1,26 млн
Дом 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€875,000
Дом 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€975,000
Дом 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€565,000
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€360,000
Дом 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с 3 спальнями со встроенными шкафами и 3 ванными комнатами с теплыми полами и со…
€619,000
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€360,000
Дом 4 спальни с лифтом, с двором, у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 4 спальни с лифтом, с двором, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с четырьмя спальнями со встроенными шкафами и тремя ванными комнатами с тепл…
€975,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Отдельный дом вне плана с 3 спальнями 3 в…
€760,000
Дом 3 спальни с видом на море, у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни с видом на море, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вам виллу, которая находится в городе Сан-Мигель-де-Салинас на побережье Коста Бл…
€454,000
Дом 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам виллу, которая находится в городе Сан-Мигель-де-Салинас на побережье Коста Б…
€680,000
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