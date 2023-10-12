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Жильё с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€345,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€475,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€495,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€275,000
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