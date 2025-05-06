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Продажа домов с садом в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

виллы
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таунхаусы
9
31 объект найдено
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$282,004
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Новые бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас с 2 общими бассейнами Средиземноморский стиль жизни в…
$214,296
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 92 м2 - AGI115749 3 спальни, 2 ва…
$271,133
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка - AGI5770 3 спальни, 2 ванны…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания - AGI115742 3 спальни, 2 ванные комна…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 92 м2 - AGI8516 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 92 м2 - AGI115745 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$303,676
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
$143,192
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI115741 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 2 спальни, площадь 92 м2 - AGI1116170 2 спальни, 2 ва…
$271,133
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
$355,696
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, площадь 138 м2 - HH6455 3 спальни, 3 …
$705,088
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерских бунг…
$409,119
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни - AGI115740 3 спальни, 2 ванные комна…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115747 3 спальни, 2 ванные комн…
$292,828
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания - AGI5771 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковров…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Роскошный Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115743 3 спальни, 2 ванные …
$303,676
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115746 3 спальни, 2…
$303,676
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Дом 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Бунгало с 3 спальнями Новая урбанизация бунгало построена в одном из районов с лучшими видам…
$282,377
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 2 спальни, площадь 92 м2 - AGI1116171 2 спаль…
$369,846
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI115748 3 спальни,…
$292,828
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания - AGI115744 3 спальни, 2 ванные комна…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка, Испания - AGI5777 3 спальни, 2 ванные к…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI1116169 2 спальни, 2 …
$271,133
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 181 м2 - HH6448 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,088
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
$149,651
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