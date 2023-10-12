ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Сан-Мигель-де-Салинас
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
75 м²
1
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Parque las naciones, располагается на 1 этаже. Об…
€98,620
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
62 м²
Квартиры на нижнем этаже в Пилар-де-ла-Орадада. Состоит из 2 спален и 2 ванных комнат, гост…
€157,080
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
1
77 м²
2
Бунгало на продажу в Виллахойосе в районе Монтболи с видом на море с террасы.Если вы ищете с…
€118,261
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2
2
92 м²
€196,836
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
3
3
178 м²
Дом с панорамными видами на горы и море в урбанизации города Льорет де Мар - Сьерра Б…
€353,720
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Гуардамар, Испания
2
2
106 м²
Апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни, 106 м2 - PMH117969 2 спальни, 2 ванные комнат…
€260,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Испания, Испания
6
1 076 м²
Элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бланка Север, Алик…
€4,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Union Hill-Novelty Hill, США
2
2
149 м²
Цена была снижена на 40 000 евро! Двухкомнатные апартаменты с двумя ванными комнатами…
€242,230
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Испания, Испания
7
285 м²
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€979,131
Рекомендовать
Дом с двором
Orihuela, Испания
260 м²
Испания Коста - Гарраф Уютный дом в Ситжесе Очень уютный…
€494,308
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Испания, Испания
2
82 м²
Потрясающий апартамент расположен в урбанизации Atalaya, которая находится на автотрассе в Э…
€136,626
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море
Бенидорм, Испания
3
2
108 м²
1
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
€571,310
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL