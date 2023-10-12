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Бунгало с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

Бунгало В архив
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4 объекта найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже с садом в San Miguel de las Salinas. San Miguel d…
€169,900
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Новое бунгало в San Miguel de las SalinasБунгало, расположенное на верхнем этаже, имеет собс…
€225,000
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€360,000
Бунгало 3 спальни у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Сан-Мигель-де Салинас - небольшой испанский город в провинции Аликанте. Его называют маленьк…
€360,000
Realting.com
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