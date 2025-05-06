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Бунгало около гольф-клуба в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерск…
$376,820
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое строительство отдельных вилл и дизайнерских бунг…
$409,119
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