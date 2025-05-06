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Квартиры с террасой в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
$703,354
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Apartments in San Miguel de Salinas, Costa Blanca This magnificent residential has 165 homes…
$171,092
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Эксклюзивный жилой комплекс предлагает роскошные виллы с участками площадью 400 м2 и впечатл…
$691,072
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$144,656
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Вилла расположена в одном из районов с лучшими видами, самых красивых, зеленых и тихих Сан-М…
$484,154
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Apartments in San Miguel de Salinas, Costa Blanca This magnificent residential has 165 homes…
$316,122
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
$190,720
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Квартира 4 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
$1,40 млн
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Роскошная вилла в Вилламартине с отличным видом на море. В престижном жилом районе Голубо…
$850,796
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартиры с 3 спальнями недалеко от Вильямартин. Новые строящиеся квартиры с 2 и 3 спальнями …
$310,315
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
$168,436
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
$976,881
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
$250,695
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эксклюзивные виллы расположены в привилегированном месте в Кампо-де-Гольф, к югу от побережь…
$931,722
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