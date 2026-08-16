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Квартиры и апартаменты с бассейном в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивный элитный пентхаус с частным бассейном и большой террасой на крыше на поле для го…
$620,094
НДС
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Квартира 3 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Стильная квартира с бассейном на крыше и зелёными общими зонами, идеально расположенная рядо…
$179,153
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Квартира 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Современная квартира на первом этаже с частной террасой, стильным бассейном на крыше и зоной…
$219,607
НДС
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