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Квартиры с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Готовые к Заселению Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Бунгало расположены в Сан-…
€360,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
€229,900
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
€174,900
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
€765,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира с 2 спальнями в городе Сан Мигель де Салинас. КВАРТИРА В ГОРОДЕ САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИН…
€74,999
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Апартамент / Квартира в Colinas Golf, San Miguel de Salinas. Эксклюзивный жилой комплекс, со…
€279,000
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