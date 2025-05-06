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Квартиры с садом в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

пентхаусы
15
двухкомнатные
62
трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эксклюзивные виллы расположены в привилегированном месте в Кампо-де-Гольф, к югу от побережь…
$931,722
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