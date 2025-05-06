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Квартиры с гаражом в Сане-Мигеле-де-Салинасе, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
$190,720
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 2 или 3 спальни и 2 ванные комнаты, пос…
$392,563
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Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Дома на первом этаже с садом или на верхнем эт…
$250,695
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