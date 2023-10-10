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Виллы с видом на море в San Javier, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€325,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€399,950
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€297,000
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