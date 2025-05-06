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Таунхаусы с садом в San Javier, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРВИЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый жилой комплекс из отдельных и смежн…
$344,467
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$276,478
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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