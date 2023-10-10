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Жильё с видом на море в San Javier, Испания

квартиры
40
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75
27 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Таунхаус 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€193,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
€339,000
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет просто…
€319,950
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
В продаже отдельный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 115 кв. м. имеет три…
€399,950
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…
€359,950
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
€214,000
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€325,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€399,950
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€319,950
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€267,950
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€247,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
€324,000
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida.  Composed of 24 apartments …
€312,000
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€297,000
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
€216,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€179,430
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€200,040
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€175,662
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€173,214
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€168,000
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Сан-Хавьер. Вилла находится в 1…
€445,000
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