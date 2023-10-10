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Realting.com
Испания
Жилая
San Javier
Жильё с видом на море в San Javier, Испания
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40
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75
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27 объектов найдено
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Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
94 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
84 м²
1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
77 м²
2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
3
125 м²
2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
73 м²
2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
3
3
151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
70 м²
€193,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
4
143 м²
€339,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
94 м²
2
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет просто…
€319,950
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
3
115 м²
2
В продаже отдельный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 115 кв. м. имеет три…
€399,950
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
2
94 м²
2
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…
€359,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
3
2
94 м²
4
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
€214,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
100 м²
€325,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
3
3
115 м²
€399,950
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
3
2
94 м²
€319,950
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
63 м²
€267,950
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
63 м²
€247,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
San Javier, Испания
3
3
111 м²
€324,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном
San Javier, Испания
3
2
90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida. Composed of 24 apartments …
€312,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
107 м²
€297,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
83 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
€216,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€179,430
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
3
2
103 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€200,040
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
98 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€175,662
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
96 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€173,214
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
2
2
91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€168,000
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Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
4
3
145 м²
2
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Сан-Хавьер. Вилла находится в 1…
€445,000
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