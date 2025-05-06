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Продажа домов с террасой в San Javier, Испания

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27 объектов найдено
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
$244,727
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРВИЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый жилой комплекс из отдельных и смежн…
$344,467
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Шале 2 спальни в San Javier, Испания
Шале 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$223,425
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя эту очаровательную виллу в Сан-Хавьере Расположенная в красивом городе Сан…
$331,927
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Дом 2 спальни в San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
$151,592
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
$321,018
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Calida Each home has 3 bedrooms and 2 or 3 fu…
$403,468
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$396,269
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Фантастическая квартира на верхнем этаже Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от…
$335,908
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Semi-detached villas in San Javier, Costa Calida, Murcia A complex made up of 8 semi-detache…
$269,342
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$280,028
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
$258,598
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
$317,006
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Duplex 100 m from the sea in Santiago de la Ribera, Murcia Second phase of the residential c…
$441,634
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА КУРОРТЕ РОДА ГОЛЬФ. НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА КУРОРТЕ РОДА ГОЛЬФ Проект новостройки из 1…
$411,245
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$276,478
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$464,684
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$296,258
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
$260,580
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Villas for sale in Santiago de la Ribera, Murcia 9 houses with parking space within the plot…
$387,111
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$286,836
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
$511,423
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$370,645
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Дом 2 спальни в San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$151,592
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Villas for sale in Santiago de la Ribera, Murcia Homes with 3 bedrooms distributed over 2 fl…
$496,156
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