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Дома с видом на море в San Javier, Испания

виллы
33
шале
9
таунхаусы
18
18 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом общей площадью 94…
€339,900
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу возле гольф полей в San JavierКомфортабельный дом площадью 84 кв. м…
€333,900
Таунхаус 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
€256,800
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом находят…
€389,900
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€193,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
€339,000
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет просто…
€319,950
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
В продаже отдельный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 115 кв. м. имеет три…
€399,950
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…
€359,950
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€325,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€399,950
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€319,950
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€267,950
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€247,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
€324,000
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€297,000
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Дом 2 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
€216,000
Дом 3 спальни у моря в San Javier, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современную, роскошную виллу, расположенную в Сан-Хавьер. Вилла находится в 1…
€445,000
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