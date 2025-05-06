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Продажа домов с садом в San Javier, Испания

виллы
30
шале
8
бунгало
5
таунхаусы
17
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
$237,791
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРВИЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА Новый жилой комплекс из отдельных и смежн…
$344,467
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Шале 2 спальни в San Javier, Испания
Шале 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$223,425
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$359,659
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$396,269
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Фантастическая малоэтажная квартира в Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от пл…
$325,142
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Дом 2 спальни в San Javier, Испания
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
$214,012
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$322,009
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
$258,598
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
$317,006
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$276,478
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$464,684
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
$260,580
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$286,836
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$349,904
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