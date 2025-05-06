Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. San Javier
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Продажа домов с гаражом в San Javier, Испания

виллы
30
шале
8
бунгало
5
таунхаусы
17
7 объектов найдено
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$280,028
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Duplex 100 m from the sea in Santiago de la Ribera, Murcia Second phase of the residential c…
$441,634
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Villas for sale in Santiago de la Ribera, Murcia 9 houses with parking space within the plot…
$387,111
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
$511,423
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$370,645
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Villas for sale in Santiago de la Ribera, Murcia Homes with 3 bedrooms distributed over 2 fl…
$496,156
Оставить заявку
Realting.com
Перейти