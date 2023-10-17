ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
San Javier
Other
Коммерческая недвижимость в San Javier, Испания
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
395 м²
Коммерческое помещение на Проспекте Диагональ в элитном районе Сант Жерваси города Ба…
€8,44 млн
Рекомендовать
Отель
Orihuela, Испания
560 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
€2,93 млн
Рекомендовать
Отель с террасой
Барселона, Испания
610 м²
Хостел в районе Орта-Гинардо города Барселона. Отличное место расположение в тихом ра…
€2,53 млн
Рекомендовать
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
9 780 м²
Коммерческое судно для продажи в Аликанте с высокой прибыльностью на первой линии шоссе Окан…
€3,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с террасой, с Lift
Барселонес, Испания
4
3
930 м²
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
€1,69 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Мадрид, Испания
7 800 м²
Испания г.Мадрид Доходный дом в центре Доходный дом в це…
€47,88 млн
Рекомендовать
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
180 м²
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в Rambla Méndez Nú…
€340,318
Рекомендовать
Инвестиционная
Cullera, Испания
3 545 м²
Резиденция в Кульере, с максимальной вместительностью на 477 человек и площадью 3545,35м2, 9…
€7,77 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Коста-Брава, Испания
6 658 м²
Отель 4 звезды в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Расположен в …
€9,98 млн
Рекомендовать
Отель с террасой
Orihuela, Испания
2 000 м²
Испания Коста Бланка Отель 2** с теннисными кортами Спортив…
€2,79 млн
Рекомендовать
Производство 1 ванная с водоснабжением, с крыльцом, с Light
Тарифа, Испания
1
865 м²
€717,135
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
94 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сантс Монжуик. В настоящий мо…
€407,914
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL