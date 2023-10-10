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Квартиры с видом на море в San Javier, Испания

двухкомнатные
27
трехкомнатные
13
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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Представляем cовременный светлый пентхаус в закрытом жилом комплексе в городе San Javier. Sa…
€219,900
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
€445,000
Квартира 2 спальни у моря в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни у моря
San Javier, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
€214,000
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, у моря, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida.  Composed of 24 apartments …
€312,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€200,040
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€179,430
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€175,662
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€173,214
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
€168,000
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