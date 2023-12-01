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Виллы в Roses, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 5
Площадь 410 м²
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…
€495,000
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