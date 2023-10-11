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Квартиры с видом на море в Roses, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
€399,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
€309,000
Realting.com
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