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Виллы с бассейном в Rojales, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
€560,000
Realting.com
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