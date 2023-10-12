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Виллы с видом на море в Rojales, Испания

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7 объектов найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Уникальные и прочные виллы резиденции спр…
€1,38 млн
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Отдельный дом в городе Montesinos. НОВЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Отдельны…
€259,900
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с сигнализацией
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы Oceanic жи…
€1,28 млн
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