Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Рохалес
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Рохалесе, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
Ключевая готовая Superior вилла с огромной террасой на крыше, частным бассейном и очаровател…
$1,21 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти