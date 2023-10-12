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Виллы с видом на горы в Rojales, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
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