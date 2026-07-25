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Виллы возле озера в Рохалесе, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 150 м2Размер участка: 160 м2Класс энергоэффе…
$432,604
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