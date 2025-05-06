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Виллы около гольф-клуба в Rojales, Испания

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22 объекта найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
$658,781
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
$688,505
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Аликанте. 12 великолепных участков от 530м2 до 810м2 за…
$763,208
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$237,791
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Виллы с 3 спальнями Резиденция Скайлайн II расположена в Рохалесе и состоит из 17 великолепн…
$589,525
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
$742,999
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, до гольф-клубов 100 м - UG119723 3 спальни, 3 ванные комнаты…
$624,699
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Вилла в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
$843,169
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
$414,153
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 675 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями Резиденция Oceanic является комплексом с 46 виллами исключител…
$2,23 млн
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Высококачественная вилла расположена на первой линии поля для гольфа La Marquesa. Виллы ос…
$545,236
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
$481,676
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями Резиденция Oceanic является комплексом с 46 виллами исключител…
$866,948
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
$2,45 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Виллы в Ciudad Quesada (3 спальни), Коста Бланка юг €518,780 Виллы, расположенные вблизи зна…
$834,628
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сьюдад-Кесаде - ER8322 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$475,121
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 611 м²
Вилла с частным бассейном в Ciudad Quesada - UG119727 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$707,062
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 601 м²
Роскошный дом класса в Сьюдад Кесада, Испания - UG119726 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$913,772
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Виллы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Аликанте. 12 великолепных участков от 530м2 до 810м2 за…
$795,922
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Новая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни, 260 м2 - UG119721 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$533,307
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