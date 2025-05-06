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Виллы с садом в Rojales, Испания

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19 объектов найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 182 m2.Orientation - south.The Villa is situa…
$393,678
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$539,121
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни - AGI8576 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь: 10…
$413,236
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Элитная новая вилла в Rojales, площадь 250 м2 - BL115077 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$949,157
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, 2 спальни, площадь 101 м2 - AGI8570 2 спальни, 3 ванные комн…
$379,608
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
VIP класса дом с частным бассейном в Ciudad Quesada - ER8315 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пл…
$460,802
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Красивый дом у озера в Сьюдад Кесада - AGI115453 2 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$520,626
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 182 m2.Orientation - south.The Villa is situa…
$346,084
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
VIP Class House в Сьюдад Кесада - AGI115454 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 1…
$462,049
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, до гольф-клубов 100 м - UG119723 3 спальни, 3 ванные комнаты…
$624,699
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошный дом класса в Рохалес, Коста Бланка - BL115076 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$949,157
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Сьюдад Кесада — это популярная престижная урбанизация с красивыми домами, частными вил…
$335,103
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Новые виллы с видом на гольф-поле в Сьюдад-Кесада Эксклюзивность и природа рядом с гольф-по…
$1,04 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новая вилла с частным бассейном в Сьюдад Кесада - AGI8575 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$379,608
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый дом в Rojales - MT8489 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 125 m2.Plot площадь…
$227,689
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Вилла отличается средиземноморским стилем, который так популярен в нашем регионе. Он имеет т…
$628,020
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сьюдад-Кесаде - ER8322 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$475,121
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Новая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни, 260 м2 - UG119721 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$533,307
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