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Виллы с гаражом в Rojales, Испания

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8 объектов найдено
Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Аликанте. 12 великолепных участков от 530м2 до 810м2 за…
$763,208
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается вилла в Сьюдад Кесада, Аликанте, Коста Бланка. Дом расположен на участке площадью …
$614,935
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы на продажу в Сьюдад Кесада, Коста Бланка Дома с современной архитектурой, вы можете на…
$902,595
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошные виллы в Сьюдад-Кесаде, Рохалесе, Аликанте. 2 независимые высококачественные виллы,…
$785,072
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Роскошные виллы в Сьюдад-Кесаде, Рохалесе, Аликанте. 2 независимые высококачественные виллы,…
$817,785
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
$2,45 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Виллы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Аликанте. 12 великолепных участков от 530м2 до 810м2 за…
$795,922
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