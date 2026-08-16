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Таунхаусы с бассейном в Рохалесе, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Большой таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, расположенный в хорошем рай…
$410,318
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Современный просторный таунхаус с частным бассейном, садом и террасой на крыше, готовый к за…
$366,439
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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