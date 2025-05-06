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Таунхаусы около гольф-клуба в Rojales, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
$382,096
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