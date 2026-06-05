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Таунхаусы с гаражом в Рохалесе, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый двухэтажный таунхаус площадью 120 м2 от застройщика в городе Rojales …
$477,597
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Представляем новый двухэтажный таунхаус площадью 134,20 м2 от застройщика в городе Rojales ж…
$482,304
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Таунхаус 4 комнаты в Рохалес, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Представляем новый двухэтажный таунхаус площадью 167 м2 от застройщика в городе Rojales жило…
$418,765
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Таунхаус 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус с тремя спальнями в Ciudad Quesada. Двухэтажный односемейный дом, дуплекс…
$400,057
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