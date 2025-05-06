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Пентхаусы с террасой в Rojales, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, площадь 89 м2 - ER117647 2 спальни, 2 ванные…
$254,916
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117651 2 спальни, …
$254,916
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117639 2 спальни, 2 ванные ком…
$254,916
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
$325,018
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Великолепные апартаменты в Ciudad Quesada, площадь 89 м2 - ER117652 2 спальни, 2 ванные комн…
$262,347
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Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Terrace: 5 m2, solarium: 73 m2.New Build.There is communa…
$254,195
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