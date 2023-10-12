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Пентхаусы с видом на море в Rojales, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Уникальные Квартиры в Рохалесе, Коста-Бланка, Недалеко от Поля для Гольфа Роско…
€449,000
Realting.com
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