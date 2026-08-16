Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Рохалес
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Рохалесе, Испания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Пентхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
$201,330
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти