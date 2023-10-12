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Пентхаусы с видом на горы в Rojales, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
€187,000
Realting.com
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