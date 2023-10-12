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Жильё с видом на горы в Rojales, Испания

квартиры
80
дома
238
7 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
€209,900
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном в Rojales, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
€187,000
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на горы, с Pool в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на горы, с Pool
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Дома расположены на поле для гольфа "LA MARQUESA" в Сьюдад-Кесада, недалеко от пляжей Гуарда…
€215,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, в хорошем состоянии в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, в хорошем состоянии
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дома разделены на апартаменты на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, что п…
€449,000
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