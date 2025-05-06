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Продажа домов с террасой в Rojales, Испания

виллы
171
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61 объект найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 182 m2.Orientation - south.The Villa is situa…
$393,678
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$539,121
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни - AGI8576 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь: 10…
$413,236
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Аликанте. 12 великолепных участков от 530м2 до 810м2 за…
$763,208
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Дом 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$291,790
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
$411,181
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Villas for sale in Benimar, Rojales, Costa Blanca 9 modern 3-bedroom homes in Rojales. Each …
$542,500
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
$643,127
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
$755,978
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный дом в Rojales, 3 спальни, 85 м2 - LAA7967 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая …
$320,001
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Виллы с 3 спальнями Резиденция Скайлайн II расположена в Рохалесе и состоит из 17 великолепн…
$589,525
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, 2 спальни, площадь 101 м2 - AGI8570 2 спальни, 3 ванные комн…
$379,608
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Красивый дом у озера в Сьюдад Кесада - AGI115453 2 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$520,626
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Дом 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$272,469
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
$325,680
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 101 m2.Plot size: 182 m2.Orientation - south.The Villa is situa…
$346,084
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Дом 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
$256,617
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Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Роскошные бунгало с 3 спальнями Новый жилой комплекс с несколькими доступными моделями бун…
$444,868
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$598,907
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Luxury villa in Rojales, Alicante, Costa Blanca The unique and sustainable villas of the res…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошные бунгало с 3 спальнями Новый жилой комплекс с несколькими доступными моделями бун…
$365,604
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
VIP Class House в Сьюдад Кесада - AGI115454 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 1…
$462,049
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Semi-detached villas for sale in Rojales, Costa blanca It is a group of houses with a privat…
$308,489
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
$622,736
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
$742,999
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Таунхаус в Rojales, Испания
Таунхаус
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
$273,361
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, до гольф-клубов 100 м - UG119723 3 спальни, 3 ванные комнаты…
$624,699
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
$316,531
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