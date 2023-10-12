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Дома с бассейном в Rojales, Испания
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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни с бассейном
Rojales, Испания
3
245 м²
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Сьюдад-Кесада. Все необходимые услуги …
€499,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3
224 м²
Виллы расположены в жилом комплексе, расположенном в Сьюдад-Кесада. Все необходимые услуги …
€359,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3
141 м²
Это отдельная вилла в современном стиле, расположенная в урбанизации Донья Пепа, Сьюдад Кес…
€380,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Rojales, Испания
3
307 м²
Виллы расположены в жилом комплексе расположенном на въезде в уютный город Сьюдад Кесада, в…
€359,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Rojales, Испания
3
114 м²
Вилла, отличающаяся своим колониальным средиземноморским стилем, 3 спальни и возможность сд…
€414,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3
160 м²
Роскошные Виллы в КесадеПроект состоит из 4-х различных моделей вилл, которые предлагают лу…
€650,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3
314 м²
Вилла отличается своим средиземноморским стилем, который так популярен в наших краях. В нем…
€579,100
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Дом 3 спальни с бассейном
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3
113 м²
Виллы расположены в Ла Еррада, в тихой урбанизации. Рядом находится торговый центр со всеми…
€349,900
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Вилла 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Rojales, Испания
4
3
306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
€560,000
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Дом 13 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
13
На продажу предлагается роскошная вилла с огромной площадью и территррией расположенная в …
€875,000
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Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с тренажерным залом
Rojales, Испания
4
185 м²
1
Продаются виллы на престижном гольф-курорте, входящий в первую сотню гольф полей Европы. До…
€485,000
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