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Дома на берегу моря в Рохалесе, Испания

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виллы
225
бунгало
86
таунхаусы
20
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Изысканные частные виллы с 3 и 4 спальнями и потрясающими видами на природу в Рохалесе Виллы…
$1,17 млн
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$969,295
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Вилла в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Элитная новая вилла в Rojales, площадь 250 м2 - BL115077 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$1,16 млн
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Вилла 5 комнат в Рохалес, Испания
Вилла 5 комнат
Рохалес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Изысканные частные виллы с 3 и 4 спальнями и потрясающими видами на природу в Рохалесе Виллы…
$1,70 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, до гольф-клубов 100 м - UG119723 3 спальни, 3 ванные комнаты…
$860,046
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Роскошная вилла с видом на море в Сьюдад-Кесада . Современная роскошная вилла рядом с полем …
$726,639
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