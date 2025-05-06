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Продажа домов с видом на горы в Rojales, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Rojales, Испания
Вилла 4 комнаты
Rojales, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная отдельная вилла с 3 спальнями в Сьюдад-Кесада, Коста-Бланка Отдельная вилла распол…
$771,518
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