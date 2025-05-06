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Дуплексы возле озера в Rojales, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$415,221
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