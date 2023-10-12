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Бунгало с видом на море в Rojales, Испания

Бунгало В архив
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6 объектов найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€449,000
Бунгало 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€499,000
Бунгало 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
€369,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€449,000
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
€475,000
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