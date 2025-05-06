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Бунгало около гольф-клуба в Rojales, Испания

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6 объектов найдено
Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новые апартаменты в Rojales, Costa Blanca, Испания - BL7637 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
$378,578
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
$325,680
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Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Комфортабельные апартаменты в Rojales, 3 спальни, площадь 102 м2 - BL7636 3 спальни, 2 ванны…
$356,883
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
$316,531
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
$321,912
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Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Комфортабельные апартаменты в Rojales, 3 спальни - BL7635 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$400,273
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